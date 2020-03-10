В Тульской области водитель автомобиля «Lada Kalina» сбила мужчину на проезжей части
Пешеход с травмами был госпитализирован
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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6 марта в 20.20 на улице Юбилейной в деревне Долматово Чернского района произошло ДТП. 46-летняя женщина на автомобиле «Lada Kalina» наехала на пешехода, 39-летнего мужчину. В момент аварии он находился на проезжей части попутно движению автомобиля. В результате ДТП мужчина с травмами был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU