В Тульской области водитель автомобиля «Lada Kalina» сбила мужчину на проезжей части

10 Март 2020 2020-03-10T12:56:54+03:00

Изменить размер текста: A A

6 марта в 20.20 на улице Юбилейной в деревне Долматово Чернского района произошло ДТП. 46-летняя женщина на автомобиле «Lada Kalina» наехала на пешехода, 39-летнего мужчину. В момент аварии он находился на проезжей части попутно движению автомобиля. В результате ДТП мужчина с травмами был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU