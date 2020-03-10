2020-03-10T12:18:44+03:00
Происшествия

Туляк угнал у знакомого машину, чтобы покататься по ночному городу 8 марта

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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8 марта туляк угнал у знакомого «Форд Фокус» после совместного застолья. В какой-то момент мужчина без согласия законного владельца забрал ключи от машины.

Потерпевший обратился в полицию, сообщив об угоне автомобиля. При проведении мероприятий полицейские обнаружили машину, а затем и подозреваемого в преступлении.

24-летний безработный ранее судимый житель Ленинского признался в содеянном. Предположительно, целью его незаконных действий было желание покататься по ночному городу в праздник. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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