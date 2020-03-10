2020-03-10T11:51:37+03:00
Общество

В ближайшие дни в Тульскую область вернутся заморозки

Впрочем, не самые благоприятные прогнозы ожидают туляков и на апрель
Игорь КОПЫТОВ
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В ближайшие дни в Тульскую область вернутся заморозкиВ ближайшие дни в Тульскую область вернутся заморозкиФото: Алексей ФОКИН
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Синоптики погодного центра «Фобос» предсказывают, что в ближайшие три дня Центральную часть России накроет активный атмосферный фронт, который принесет полчища облаков и дожди. Температура воздуха в связи с этим станет ниже. Ночью до +1 … +6 градусов, а днем до +3…+8 градусов. Однако цифры эти останутся в диапазоне аномального атлантического тепла для данного времени года. За несколько дней должно выпасть до 1/3 месячной нормы.

В четверг предполагается сильный ветер до 19 метров в секунду. В пятницу возможен даже штормовой - до 23 метров в секунду. А в субботу, 14-го марта, ударят заморозки. По прогнозам синоптиков, в ночные часы ожидается до -5°С, в дневные будет немного теплее — до +1°С. В последний день недели ночью похолодает до -2…-7°, днем столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. Синоптики даже обещают снег.

Кстати, Роман Вильфанд из «Росгидромета» тоже рекомендует не торопиться с ранней посадкой картошки этой весной. По его утверждениям, несмотря на то, что в целом апрель тоже будет теплее среднегодовых показателей на пару градусов, несколько ночей могут также оказаться с довольно приличными заморозками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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