2020-03-10T10:21:11+03:00
Спорт

Новомосковский «Химик» - победитель зимнего первенства Тульской области «Снеговик»

В этом году турнир собрал двенадцать команд в двух группах
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Новомосковский «Химик» - победитель зимнего первенства Тульской области «Снеговик»Новомосковский «Химик» - победитель зимнего первенства Тульской области «Снеговик»Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Несмотря на погодные неурядицы в начале нынешнего года, традиционные соревнования по футболу на снегу все же состоялись. Правда, пришлось воспользоваться в большинстве своем полями с искусственным покрытием.

Финальные игры прошли на минувших выходных, 7 марта, а добрались из них «Шахтер» из поселка Бородинский и тульский «ГСС» в первой группе, а также новомосковский «Химик» и ФК «Алексин».

Бронза досталась «Шахтеру», который в утешительном матче победил тульский «ГСС» со счетом 3:1. А в решающей встрече новомосковцы выиграли у «Алексина по пенальти — 4:3 (1:1).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Победители конкурса СМИ получат награды в посольстве Японии в Москве
В Туле заменят почти две сотни лифтов
В Тульской области более 10 тысяч водителей попались на нарушении ПДД
В Тульской области водитель автомобиля «Lada Kalina» сбила мужчину на проезжей части
Туляк угнал у знакомого машину, чтобы покататься по ночному городу 8 марта
В ближайшие дни в Тульскую область вернутся заморозки
Около Тульского кремля демонтировали путающий туристов указатель
Новомосковский «Химик» - победитель зимнего первенства Тульской области «Снеговик»
Тульские боксеры вошли в число призеров проходившего в Твери всероссийского турнира памяти мастера спорта СССР Виталия Карелина
Тульские следж-хоккеисты «Звезды» стали четвертыми на чемпионате России
В Туле выступят Юлианна Караулова и Стас Костюшкин
Баскетболисты «Арсенала» с переменным результатом провели домашний тур
В Тульской области забраковали более 200 кг рыбы и икры
10 марта в Туле без света остались дома на ул. Кабакова и Пушкинской
Погода в Туле 10 марта: облачно и +13 градусов
Кто в Туле останется без света во вторник, 10 марта
Туляки жалуются на густой черный дым от КМЗ, загрязняющий атмосферу
Весной в Туле появится «Дом вверх дном»
32 туляка попались на пьяной езде в Международный женский день
Дежурные по Туле 9 марта: за порядком проследит Николай Комаров
В Туле произошло массовое ДТП с участием пяти машин
Труп мужчины с букетом цветов обнаружили в Туле
В Туле полиция задержала поджигателя авто
Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев поздравили тулячек с 8 марта
Алексей Дюмин поздравил жительниц Тульской области с Международным женским днем