Новомосковский «Химик» - победитель зимнего первенства Тульской области «Снеговик»

10 Март 2020 2020-03-10T10:21:11+03:00

В этом году турнир собрал двенадцать команд в двух группах

Изменить размер текста: A A

Несмотря на погодные неурядицы в начале нынешнего года, традиционные соревнования по футболу на снегу все же состоялись. Правда, пришлось воспользоваться в большинстве своем полями с искусственным покрытием.

Финальные игры прошли на минувших выходных, 7 марта, а добрались из них «Шахтер» из поселка Бородинский и тульский «ГСС» в первой группе, а также новомосковский «Химик» и ФК «Алексин».

Бронза досталась «Шахтеру», который в утешительном матче победил тульский «ГСС» со счетом 3:1. А в решающей встрече новомосковцы выиграли у «Алексина по пенальти — 4:3 (1:1).

ИСТОЧНИК KP.RU