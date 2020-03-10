Новомосковский «Химик» - победитель зимнего первенства Тульской области «Снеговик»
Несмотря на погодные неурядицы в начале нынешнего года, традиционные соревнования по футболу на снегу все же состоялись. Правда, пришлось воспользоваться в большинстве своем полями с искусственным покрытием.
Финальные игры прошли на минувших выходных, 7 марта, а добрались из них «Шахтер» из поселка Бородинский и тульский «ГСС» в первой группе, а также новомосковский «Химик» и ФК «Алексин».
Бронза досталась «Шахтеру», который в утешительном матче победил тульский «ГСС» со счетом 3:1. А в решающей встрече новомосковцы выиграли у «Алексина по пенальти — 4:3 (1:1).
ИСТОЧНИК KP.RU