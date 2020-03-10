Тульские боксеры вошли в число призеров проходившего в Твери всероссийского турнира памяти мастера спорта СССР Виталия Карелина

10 Март 2020 2020-03-10T10:11:56+03:00

Тульские боксеры вошли в число призеров проходившего в Твери всероссийского турнира Фото: соцсети

На счету наших спортсменов серебро и бронза

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Туляк Олег Биржевой стал вторым в весовой категории свыше 91 кг, уступив в финале Богдану Ракичу из Липецка.

Николай Аверченко в весе до 60 кг стал бронзовым призером, проиграв в полуфинале Рустаму Терентьеву из нижнего Новогорода.

ИСТОЧНИК KP.RU