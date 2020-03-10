Тульские следж-хоккеисты «Звезды» стали четвертыми на чемпионате России

10 Март 2020 2020-03-10T09:55:33+03:00

В Алексине подопечные Александра Сидоркина провели второй тур

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Представители Тульской области победили оренбургских «Ястребов» — 4:0, «Удмуртию» из Ижевска — 1:0 (по овер-тайму), Челябинскую область — 23:0, «Башкирских пиратов» из Уфы — 5:0 и Москву — 1:0, но проиграли «Югре» из Ханты-Мансийска— 0:4 и подмосковному «Фениксу» — 0:5.

Таким образом «Звезда» набрала 26 очков, отстав на одно очко от бронзового призера «Удмуртии». Победил «Феникс», на втором месте «Югра».

ИСТОЧНИК KP.RU