Баскетболисты «Арсенала» с переменным результатом провели домашний тур

10 Март 2020 2020-03-10T09:41:48+03:00

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В первой встрече «Арсенал» победил гостей — 92:84. Уверенно поведя в первой четверти — 24:21, туляки слегка расслабились во второй - 21:30, но выровнились в третьей — 20:17 и окончательно довели до победы в финале — 27:16.

Самым результативным в составе «Арсенала» стал Павел Сизов, набравший 25 очков.

Во второй игре тулякам не удалось удержать взятую накануне планку, и они уступили — 81:93. Вновь хорошо начав — 25:17 и 21:19, оружейники резко провалились в третьей четверти — 15:30 и не сумели выправить ситуацию даже в концовке — 20:27.

По результативности лучший показатели опять у Павла Сизова с 26 очками на балансе.

ИСТОЧНИК KP.RU