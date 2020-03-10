2020-03-10T09:41:48+03:00
Спорт

Баскетболисты «Арсенала» с переменным результатом провели домашний тур

На своей площадке туляки принимали лидера дивизиона Суперлиги «Чебоксарских ястребов»
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Баскетболисты «Арсенала» с переменным результатом провели домашний турБаскетболисты «Арсенала» с переменным результатом провели домашний турФото: соцсети
Изменить размер текста:

В первой встрече «Арсенал» победил гостей — 92:84. Уверенно поведя в первой четверти — 24:21, туляки слегка расслабились во второй - 21:30, но выровнились в третьей — 20:17 и окончательно довели до победы в финале — 27:16.

Самым результативным в составе «Арсенала» стал Павел Сизов, набравший 25 очков.

Во второй игре тулякам не удалось удержать взятую накануне планку, и они уступили — 81:93. Вновь хорошо начав — 25:17 и 21:19, оружейники резко провалились в третьей четверти — 15:30 и не сумели выправить ситуацию даже в концовке — 20:27.

По результативности лучший показатели опять у Павла Сизова с 26 очками на балансе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Победители конкурса СМИ получат награды в посольстве Японии в Москве
В Туле заменят почти две сотни лифтов
В Тульской области более 10 тысяч водителей попались на нарушении ПДД
В Тульской области водитель автомобиля «Lada Kalina» сбила мужчину на проезжей части
Туляк угнал у знакомого машину, чтобы покататься по ночному городу 8 марта
В ближайшие дни в Тульскую область вернутся заморозки
Около Тульского кремля демонтировали путающий туристов указатель
Новомосковский «Химик» - победитель зимнего первенства Тульской области «Снеговик»
Тульские боксеры вошли в число призеров проходившего в Твери всероссийского турнира памяти мастера спорта СССР Виталия Карелина
Тульские следж-хоккеисты «Звезды» стали четвертыми на чемпионате России
В Туле выступят Юлианна Караулова и Стас Костюшкин
Баскетболисты «Арсенала» с переменным результатом провели домашний тур
В Тульской области забраковали более 200 кг рыбы и икры
10 марта в Туле без света остались дома на ул. Кабакова и Пушкинской
Погода в Туле 10 марта: облачно и +13 градусов
Кто в Туле останется без света во вторник, 10 марта
Туляки жалуются на густой черный дым от КМЗ, загрязняющий атмосферу
Весной в Туле появится «Дом вверх дном»
32 туляка попались на пьяной езде в Международный женский день
Дежурные по Туле 9 марта: за порядком проследит Николай Комаров
В Туле произошло массовое ДТП с участием пяти машин
Труп мужчины с букетом цветов обнаружили в Туле
В Туле полиция задержала поджигателя авто
Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев поздравили тулячек с 8 марта
Алексей Дюмин поздравил жительниц Тульской области с Международным женским днем