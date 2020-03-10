2020-03-10T09:39:55+03:00
Происшествия

В Тульской области забраковали более 200 кг рыбы и икры

По выявленными нарушениям возбудили 44 дела
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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С начала года в регионе забраковали 215,9 кг рыбы ценных пород, включая икру. Таковы итоги проверок сотрудников Управления Роспотребнадзора по Тульской области. Всего специалисты проверили 64 торговые точки.

По выявленными нарушениям возбудили 44 дела об административном правонарушении.

Сейчас продавцы устраняют выявленные нарушений в соответствии с выданными предписаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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