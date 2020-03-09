2020-03-09T14:12:01+03:00
Происшествия

32 туляка попались на пьяной езде в Международный женский день

На всех нарушителей составлены административные материалы
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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8 марта сотрудники Госавтоинспекции в усиленном режиме работали на дорогах региона. Особое внимание в праздничный день уделялось проверке водителей на состояние опьянения.

За сутки 32 водителя сели за руль пьяными - такие данные огласили госавтоинспекторы.

На всех нарушителей составили административные материалы, в результате их рассмотрения судами будут вынесены решения о мере наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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