32 туляка попались на пьяной езде в Международный женский день

9 Март 2020 2020-03-09T14:12:01+03:00

На всех нарушителей составлены административные материалы

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8 марта сотрудники Госавтоинспекции в усиленном режиме работали на дорогах региона. Особое внимание в праздничный день уделялось проверке водителей на состояние опьянения.

За сутки 32 водителя сели за руль пьяными - такие данные огласили госавтоинспекторы.

На всех нарушителей составили административные материалы, в результате их рассмотрения судами будут вынесены решения о мере наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU