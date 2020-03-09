32 туляка попались на пьяной езде в Международный женский день
На всех нарушителей составлены административные материалы
Фото: Алексей ФОКИН
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8 марта сотрудники Госавтоинспекции в усиленном режиме работали на дорогах региона. Особое внимание в праздничный день уделялось проверке водителей на состояние опьянения.
За сутки 32 водителя сели за руль пьяными - такие данные огласили госавтоинспекторы.
На всех нарушителей составили административные материалы, в результате их рассмотрения судами будут вынесены решения о мере наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU