2020-03-09T13:56:28+03:00
Происшествия

Туляки жалуются на густой черный дым от КМЗ, загрязняющий атмосферу

О произошедшем жители сообщают в соцсетях
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: tulazestФото: tulazest
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Туляки снова жалуются на густые черные клубы дыма, исходящие от Косогорского металлургического завода. В соцсетях очевидцы опубликовали фото, на котором от завода исходит грязный дым.

Сам автор публикации комментирует происходящее следующим образом:

«Вот так КМЗ заботится об окружающей среде».

Напомним, что загрязнения на КМЗ — тема актуальная, туляки постоянно жалуются на «выбросы» от завода. В последний раз шумиха вокруг проблемы назрела в конце 2019 года, тогда туляки сообщили об оранжево-красном облаке. По словам местных, над заводом повис смог, проезжая мимо которого резало глаза. Затем последовала проверка природоохранной прокуратуры, которая показала, что на заводе с нарушениями произвели разгрузку сырья. Затем глава региона поручил обеспечить контроль над КМЗ в «ручном» режиме, проанализировать результаты производственного экологического контроля над предприятием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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