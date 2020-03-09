Туляки жалуются на густой черный дым от КМЗ, загрязняющий атмосферу
Туляки снова жалуются на густые черные клубы дыма, исходящие от Косогорского металлургического завода. В соцсетях очевидцы опубликовали фото, на котором от завода исходит грязный дым.
Сам автор публикации комментирует происходящее следующим образом:
«Вот так КМЗ заботится об окружающей среде».
Напомним, что загрязнения на КМЗ — тема актуальная, туляки постоянно жалуются на «выбросы» от завода. В последний раз шумиха вокруг проблемы назрела в конце 2019 года, тогда туляки сообщили об оранжево-красном облаке. По словам местных, над заводом повис смог, проезжая мимо которого резало глаза. Затем последовала проверка природоохранной прокуратуры, которая показала, что на заводе с нарушениями произвели разгрузку сырья. Затем глава региона поручил обеспечить контроль над КМЗ в «ручном» режиме, проанализировать результаты производственного экологического контроля над предприятием.
ИСТОЧНИК KP.RU