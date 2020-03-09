В Туле произошло массовое ДТП с участием пяти машин
Авария случилась вечером 8 марта
В Туле произошло массовое ДТП с участием пяти машин
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Вечером 8 марта в Туле на улице Болотова произошло массовое ДТП — столкнулись сразу 5 автомобиле: «Лада», «Газель», «Фольксваген», «БМВ» и «Грейт Вол». Об это сообщает «Центр 71».
ДТП произошло в тот момент, когда на перекрестке с ул. Воздухофлотской «Лада» столкнулась с «Газелью». После этого легковушка вылетела с проезжей части и врезалась в стоявшие на обочине иномарки.
Информацию о пострадавших и все обстоятельства происшествия установит Госавтоигспекция.
ИСТОЧНИК KP.RU