Труп мужчины с букетом цветов обнаружили в Туле

9 Март 2020 2020-03-09T14:49:59+03:00

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В Туле на Косой Горе обнаружили труп мужчины с двумя букетами цветов.

Инцидент произошел накануне, в дневное время суток. Как сообщают очевидцы, прохожий шел по улице с двумя букетами цветов. По пути ему стало плохо, прохожие вызвали скорую, однако приехавшим на место медикам спасти мужчину не удалось. Он скончался возле продуктового магазина по ул. Максима Горького,15.

Известно, что погибшему было 57 лет. В полиции выясняются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU