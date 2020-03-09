В Туле полиция задержала поджигателя авто

9 Март 2020 2020-03-09T10:44:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле полиция задержала мужчину, который поджег чужой автомобиль.

ЧП произошло 3 марта на улице Кутузова в Туле. Вечером во дворе одной из многоэтажек загорелся автомобиль «Черри». Владелец пострадавшего автомобиля сразу исключил самовольное возгорание транспортного средства и обратился в полицию.

Злоумышленника удалось задержать, им оказался 47-летний неработающий туляк. Он признался в содеянном. В полиции проводят дальнейшие мероприятия по выяснению деталей случившегося и мотивов умышленного уничтожения чужого имущества.

Напомним, если вы стали свидетелем поджога авто или располагаете данными о поджигателях — немедленно обратитесь в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU