Житель Тулы украл деньги из коробки с пожертвованиями для животных

7 Март 2020 2020-03-07T15:25:54+03:00

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Туляк украл деньги из коробки для пожертвований для животных. Кражу он совершил в ветеринарной клинике на ул. Болдина. Сумма ущерба составила 3 000 рублей. Обнаружив пропажу сотрудники клиники обратились в полицию.

Злоумышленника удалось установить при просмотре камер видеонаблюдения. Им оказался не работающий и ранее судимый за кражи 27-летний мужчина. В настоящее время в полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». От задержанного получены признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU