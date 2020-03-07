2020-03-07T15:25:54+03:00
Происшествия

Житель Тулы украл деньги из коробки с пожертвованиями для животных

На мужчину завели уголовное дело
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Туляк украл деньги из коробки для пожертвований для животных. Кражу он совершил в ветеринарной клинике на ул. Болдина. Сумма ущерба составила 3 000 рублей. Обнаружив пропажу сотрудники клиники обратились в полицию.

Злоумышленника удалось установить при просмотре камер видеонаблюдения. Им оказался не работающий и ранее судимый за кражи 27-летний мужчина. В настоящее время в полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». От задержанного получены признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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