В Туле школьник сообщил о минировании центра образования

7 Март 2020 2020-03-07T14:51:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле школьник сообщил о минировании одного из центров образования. Инцидент произошел накануне, 5 марта.

После сообщения о случившемся в школу приехали спецслужбы для обследования территории. Однако после тщательного осмотра территории удалось установить, что взрывчатого вещества нет, сообщение оказалось ложным.

Вскоре установили того, кто распространил ложную информацию. Им оказался 14-летний ученик 7-го класса.

Отметим, что ложное сообщение о террористическом акте уголовно наказуемо, это статья 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Преступление влечет за собой штраф или лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU