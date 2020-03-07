2020-03-07T14:51:51+03:00
Происшествия

В Туле школьник сообщил о минировании центра образования

На месте происшествия работали спецслужбы
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Туле школьник сообщил о минировании одного из центров образования. Инцидент произошел накануне, 5 марта.

После сообщения о случившемся в школу приехали спецслужбы для обследования территории. Однако после тщательного осмотра территории удалось установить, что взрывчатого вещества нет, сообщение оказалось ложным.

Вскоре установили того, кто распространил ложную информацию. Им оказался 14-летний ученик 7-го класса.

Отметим, что ложное сообщение о террористическом акте уголовно наказуемо, это статья 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Преступление влечет за собой штраф или лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области по требованию прокуратуры сироту обеспечат жильем
С 1 апреля в Туле ограничат движение тяжеловесного транспорта
Житель Тулы украл деньги из коробки с пожертвованиями для животных
В Туле школьник сообщил о минировании центра образования
Тульским ветеранам вручили юбилейные медали
В Туле маленькая девочка потеряла сознание в магазине
7 марта в Туле за порядком проследит Дмитрий Городничев
Тульские судебные приставы отправили на родину семь нелегалов
Как тулякам правильно выбрать цветы к праздникам
В Туле появится «Дом вверх дном»
В Туле в на перекрестке улиц Марата и Чапаева появятся новые дорожные знаки
Тулячки завоевали 7 медалей в первенстве ЦФО по спортивной гимнастике
В Тульской области сирота получит жилье
В Тульской области иномарка сбила подростка
Тренера тульского «Арсенала» дисквалифицировали на три игры
Заброшенный детский сад в центре Тулы сносят