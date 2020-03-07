В Туле маленькая девочка потеряла сознание в магазине
ЧП произошло 6 марта
Фото: Архив "КП"
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6 марта в магазине на проспекте Ленина 112-б произошло ЧП. В торговый зал зашла женщина с ребенком лет 6-7. Через какое-то время она вышла, оставив маленькую девочку в магазине. Внезапно ребенку стало плохо, она начала терять сознание. На место происшествия вызвали медиков, девочку госпитализировали.
Как оказалось позже, мама ребенка находится на учете в полиции. Сама девочка сейчас находится в реанимации, ей могло стать плохо из-за повысившегося уровня сахара в крови. Об этом сообщает "Центр 71".
ИСТОЧНИК KP.RU