2020-03-07T13:26:29+03:00
Общество

Тульским ветеранам вручили юбилейные медали

Мероприятие прошло накануне Международного женского дня
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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Тульским ветеранам вручили юбилейные медали. Мероприятие прошло в торжественной обстановке в Тульском колледже искусств им. А.С. Даргомыжского.

Накануне Международного женского дня глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев поздравил женщин – ветеранов с наступающим праздником 8 Марта и вручил им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Мероприятие прошло в торжественной обстановке в Тульском колледже искусств им. А.С. Даргомыжского.

- Сегодня волнительный день – преддверие 8 Марта. Это праздник, который объединяет всех женщин любых возрастов, любых профессий, хранительниц домашнего очага. Мы ради вас стремимся жить. Мы любим вас и ценим. Этот год особенный, он объявлен Президентом Российской Федерации Годом памяти и славы. Мы отдаем дань уважения нашим ветеранам. Сегодня в зале женщины, которые своим подвигом показали, как нужно жить, работать и отстаивать свою страну. Они олицетворение подвига всего русского народа. Низкий поклон вам за это! С праздником! Здоровья на долгие годы, мира, добра, благополучия! - отметил Дмитрий Миляев.

Фото: Материалы пресс-служб

Фото: Материалы пресс-служб

Юбилейными медалями наградили восемь ветеранов - тружениц тыла: Алешикова Татьяна Савельевна, Вереникина Клавдия Николаевна, Волкова Лидия Филипповна, Ревунова Зинаида Дмитриевна, Киселева Прасковья Алексеевна, Майорова Мария Ивановна, Расстанова Надежда Андреевна, Чекунова Анна Ивановна.

После торжественной части перед ветеранами с концертом выступили воспитанники колледжа искусств. Ребята спели, в том числе известные и любимые всеми песни военных лет: «Катюша», «Синий платочек», «В землянке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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