Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев поздравили тулячек с 8 марта
Мэр Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Дмитрий Миляев поздравили тулячек с 8 марта.
В поздравительном адресе, в частности, говорится:
- Любовь, материнство, тепло домашнего очага – именно на этих женских началах и держится наш мир, это основа благополучия, источник вдохновения, незыблемые человеческие ценности. В этот первый весенний праздник мы благодарим вас – наших матерей и сестер, жен и дочерей за чуткость и доброту, ласку и нежность, которые вы ежедневно дарите нам.
Современные женщины успешно совмещают профессиональную деятельность и заботу о близких людях. Благодаря природной мудрости, удивительной энергетике и внутренней силе вам удается преодолевать все жизненные трудности и решать подчас самые непростые задачи.
Милые женщины! Пусть вся ваша жизнь всегда будет наполнена солнечными днями, радостью и душевной гармонией. Желаем благополучия и процветания, мира и согласия вам и вашей семье!
ИСТОЧНИК KP.RU