2020-03-06T16:56:32+03:00
Общество

Тульские судебные приставы отправили на родину семь нелегалов

Жители ближнего зарубежья нарушили статью КоАП
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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На минувшей неделе судебные приставы принудительно отправили на родину 7 жителей ближнего зарубежья, нарушивших статью КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Всего с начала 2020 года 68 нелегальных мигрантов, среди которых были граждане Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Армении и Украины, были препровождены судебными приставами по ОУПДС УФССП России по Тульской области до пограничного контроля в аэропорту и отправлены на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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