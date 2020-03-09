Весной в Туле появится «Дом вверх дном»
Строительство необычного аттракциона идет полным ходом
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В Туле появится необычный аттракцион «Дом вверх дном». Это любимый многими дом-аттракцион, где все перевернуто с ног на голову: там можно сделать фото, стоя на потолке или сидя на стене комнаты.
Строительство такого перевернутого дома уже началось на территории парковки торгового центра «Макси» на ул. Пролетарской, рядом с новым колесом обозрения. Аттракцион планируют открыть уже этой весной.
Отметим, в России «Домов вверх дном» уже больше десятка, в мире — еще больше. Самые известные находятся в крупных городах.
ИСТОЧНИК KP.RU