Весной в Туле появится «Дом вверх дном»

9 Март 2020 2020-03-06T15:50:15+03:00

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В Туле появится необычный аттракцион «Дом вверх дном». Это любимый многими дом-аттракцион, где все перевернуто с ног на голову: там можно сделать фото, стоя на потолке или сидя на стене комнаты.

Строительство такого перевернутого дома уже началось на территории парковки торгового центра «Макси» на ул. Пролетарской, рядом с новым колесом обозрения. Аттракцион планируют открыть уже этой весной.

Отметим, в России «Домов вверх дном» уже больше десятка, в мире — еще больше. Самые известные находятся в крупных городах.

ИСТОЧНИК KP.RU