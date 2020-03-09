Кто в Туле останется без света во вторник, 10 марта

9 Март 2020 2020-03-06T15:38:41+03:00

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Во вторник, 10 марта, некоторые туляки останутся без электричества. Специалисты будут проводить на объектах электросети плановые отключения. В связи с этим, с 9:00 до 16:00 света не будет по адресам: - ул. Ф. Энгельса, 64; ул. Плеханова, 92; ул. Короткая, 1-а, 1-7; ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а; ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.); ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.); ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 1-г; ул. Кольцова, 2-е, 19; 24-й пр-зд, 1-21 (нечётн.), 2-24 (чётн.); 12-й пр-зд, 45, 48-а, 46, 47-а, 59, 57; ул. Кап. Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6; ул. Речная, 69, 71, 72, 74; 28-й пр-зд, 43, 56, 58; ул. Тургеневская, 42; ул. Пушкинская, 10-14 (чётн.), 19, 21; - п. Н. Скуратово, 99-а, 88-99, 105-137, 59, 60, 105-б, 133-а, 89-а, 100, 100-а, 101-б (ЭЗУ), 100-б; - п. Лихвинка: Иншинский пр-зд, 14; - п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1-2-3-4-5-6-й Комарские пр-ды; - Мясново: ул. Воздухофлотская, 3, 5, 72-14 (чётн.); ул. Планерная, 14-28 (чётн.), 13-31 (нечётн.); ул. Кабакова, 11-17 (нечётн.), 17-а, 14-20 (чётн.); Клинской пр-зд, 2-28 (чётн.), 9-31 (нечётн.); , 53-б, 8-72 (чётн.); 1-й пр-зд, 29; - п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.); ул. Школьная, 1-12.

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