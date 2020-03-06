Как тулякам правильно выбрать цветы к праздникам

6 Март 2020 2020-03-06T15:28:10+03:00

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В преддверии праздника магазины пестрят обилием различных цветов и цветочных композиций, которые считаются одним из основных символов 8 Марта. Купив букет, всем хотелось бы, чтобы он долго стоял в вазе и радовал глаз. Для этого необходимо внимательно подойти к выбору цветов и быть в курсе уловок, которые используют продавцы для поддежания товарного вида застоявшихся растений.

Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций по выбору цветов.

Для того чтобы приобрести свежий букет, необходимо отдавать предпочтение композициям, которые соберут при вас. При выборе букета отдавайте предпочтение полураспустившимся цветам, проверьте плотно ли прилегает к бутону чашелистик и свежий ли он.

Бутон свежего цветка должен быть гладкий, упругий, правильной формы, без посторонних пятен и полос. Он не должен быть стянут резинкой (у тюльпанов) или закреплен у основания липкой лентой (у гербер). Бутон розы должен быть твердым у основания. Еще у розы должна быть «рубашка» - защитные лепестки, грубоватые, слегка деформированные. Их продавец чаще всего удаляет в присутствии клиента, при сборке букета.

Стебли свежих цветов - упругие, мясистые, без внешних повреждений и пятен, с такими же листьями. Если листья вялые, скорее всего, стебель поврежден, а значит, цветок проживет недолго. Срез должен быть влажным, светлым, без постороннего запаха. Почерневший или пожелтевший срез стебля говорит о том, что цветок срезали давно и долго держали без воды. А если нижние листья подгнили — значит, он уже много времени провел в воде. Возьмите цветок за кончик стебля - он не должен наклониться. Еще один нюанс, который не относится к приметам свежести, но продлевает жизнь букета: чем прямее стебель, тем проще доступ влаги к бутонам.

Хранение букетов.

Принеся букет домой, обновите срез на 2-3 см, удалите нижние листья и не смешивайте разные цветы.

Цветы любят прохладное место, без сквозняков, отопительных приборов и прямых солнечных лучей. И еще, одни цветы любят прохладную воду, а другие комнатной температуры.

Также рекомендуем добавлять в воду специальный порошок для продления свежести, две ложки сахара (для роз, тюльпанов, гвоздик, хризантем), растолченную таблетку аспирина (для роз).

ИСТОЧНИК KP.RU