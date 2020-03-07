7 марта в Туле за порядком проследит Дмитрий Городничев

7 Март 2020 2020-03-06T14:42:35+03:00

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС

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В субботу, 7 марта в Туле будет организовано дежурство сотрудников администрации.

7 марта, будет дежурить заместитель начальника главного управления по благоустройству - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Дмитрий Городничев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU