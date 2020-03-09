Дежурные по Туле 9 марта: за порядком проследит Николай Комаров

9 Март 2020 2020-03-06T14:44:40+03:00

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС

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В понедельник, 9 марта, в Туле будут дежурить сотрудники администрации города. Они будут следить за порядком и спокойствием граждан.

9 марта за порядком в городе проследит заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Николай Комаров.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU