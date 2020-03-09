2020-03-06T14:44:40+03:00
Общество

Дежурные по Туле 9 марта: за порядком проследит Николай Комаров

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В понедельник, 9 марта, в Туле будут дежурить сотрудники администрации города. Они будут следить за порядком и спокойствием граждан.

9 марта за порядком в городе проследит заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Николай Комаров.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24