Дежурные по Туле 9 марта: за порядком проследит Николай Комаров
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС
Фото: Архив "КП"
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В понедельник, 9 марта, в Туле будут дежурить сотрудники администрации города. Они будут следить за порядком и спокойствием граждан.
9 марта за порядком в городе проследит заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Николай Комаров.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.
ИСТОЧНИК KP.RU