В Туле в на перекрестке улиц Марата и Чапаева появятся новые дорожные знаки
Сегодня, 6 марта, состоялась встреча начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Ярцева с жителями дома №33 по ул. Епифанской. В ходе встречи обсуждался вопрос организации дорожного движения на пересечении ул. Марата и Чапаева для обеспечения безопасности дорожного движения жителей близлежащих домов.
Итогом стало принятие решения об установке знаков «Остановка запрещена», а также искусственных дорожных неровностей в районе д. 42 по ул. Чапаева.
Установка таких дорожных объектов позволит повысить уровень видимости транспортных средств и пешеходов, а также снизить скорость движения транспортных средств в районе перекрестка.
Проведение работ по установке дорожных знаков и обустройства искусственных дорожных неровностей планируют выполнить в строительный сезон текущего года после проведения процедур разработки и согласования проекта организации дорожного движения с ОГИБДД УМВД по г. Туле.
ИСТОЧНИК KP.RU