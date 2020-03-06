2020-03-06T14:30:13+03:00
Общество

В Туле в на перекрестке улиц Марата и Чапаева появятся новые дорожные знаки

Установка новых объектов позволит повысить уровень видимости транспорта и пешеходов, а также снизить скорость движения в районе перекрестка
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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Сегодня, 6 марта, состоялась встреча начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Ярцева с жителями дома №33 по ул. Епифанской. В ходе встречи обсуждался вопрос организации дорожного движения на пересечении ул. Марата и Чапаева для обеспечения безопасности дорожного движения жителей близлежащих домов.

Итогом стало принятие решения об установке знаков «Остановка запрещена», а также искусственных дорожных неровностей в районе д. 42 по ул. Чапаева.

Установка таких дорожных объектов позволит повысить уровень видимости транспортных средств и пешеходов, а также снизить скорость движения транспортных средств в районе перекрестка.

Проведение работ по установке дорожных знаков и обустройства искусственных дорожных неровностей планируют выполнить в строительный сезон текущего года после проведения процедур разработки и согласования проекта организации дорожного движения с ОГИБДД УМВД по г. Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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