Тулячки завоевали 7 медалей в первенстве ЦФО по спортивной гимнастике

6 Март 2020 2020-03-06T13:00:35+03:00

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В Туле в спорткомплексе МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» прошли межрегиональные соревнования среди юниорок 13, 14-15 лет, а также среди девушек 11-12 лет.

Первенство проводилось с целью формирования сборной команды ЦФО для участия в первенстве России. Всего в нем приняли участие 136 девушек из 17 регионов: Белгородской, Брянской, Владимирской, Московской, Липецкой, Смоленской, Воронежской, Ивановской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Ярославской и Тульской областей.

Спортсменки Тульской области завоевали 7 медалей из 21-й.

Гимнастки соревновались в следующих спортивных дисциплинах: многоборье, опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения.

ИСТОЧНИК KP.RU