В Тульской области сирота получит жилье
В Тульской области жительница, имеющая статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получит жилье.
С 2014 года жительница Суворова состоит в списке лиц, имеющих право на предоставление благоустроенного жилого помещения.
С целью защиты прав сироты прокурор Суворовского района обратился в суд с иском о предоставлении заявительнице вне очереди благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда Тульской области по договору найма. Исковые требования прокурора судом были удовлетворены в полном объеме.
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU