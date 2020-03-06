В Тульской области сирота получит жилье

6 Март 2020 2020-03-06T12:47:43+03:00

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В Тульской области жительница, имеющая статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получит жилье.

С 2014 года жительница Суворова состоит в списке лиц, имеющих право на предоставление благоустроенного жилого помещения.

С целью защиты прав сироты прокурор Суворовского района обратился в суд с иском о предоставлении заявительнице вне очереди благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда Тульской области по договору найма. Исковые требования прокурора судом были удовлетворены в полном объеме.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU