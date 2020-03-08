2020-03-06T12:37:38+03:00
Общество

Алексей Дюмин поздравил жительниц Тульской области с Международным женским днем

Глава региона пожелал женщинам здоровья, любви и благополучия
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Алексей Дюмин поздравил жительниц Тульской области с Международным женским днем. Глава региона отметил, что этот праздник – еще один замечательный повод для всех мужчин выразить дамам свое уважение и восхищение.

В поздравительном адресе, в частности, говорится:

- Мы благодарим вас за доброту, чуткость и неравнодушие. За умение внимательно выслушать и поддержать. За безграничную материнскую любовь, которой вы окружаете детей с самого рождения. Вы наполняете мир красотой, женственностью и делаете его лучше. Вам удается все успевать. Быть заботливыми хранительницами домашнего очага, ответственными работниками и талантливыми, успешными руководителями. И неизменно оставаться милыми и очаровательными. Пусть в вашей жизни будет как можно больше счастливых моментов. Пусть дома царят тепло и уют, работа дается легко, а дети и близкие всегда дарят радость.

Глава региона пожелал женщинам здоровья, любви и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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