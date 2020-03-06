В Тульской области иномарка сбила подростка
ДТП произошло в Щекино на ул. Советской
Фото: Материалы пресс-служб
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5 марта в Щекино Тульской области произошло ДТП. Молодой человек 1992 года рождения сбил несовершеннолетнего пешехода. Авария произошла в 19:30 на ул. Советской.
По предварительной информации, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, водитель совершил наезд на 16-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадал пешеход. Он получил различные травмы. После оказания медицинской помощи он был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU