В Тульской области иномарка сбила подростка

6 Март 2020 2020-03-06T12:24:30+03:00

ДТП произошло в Щекино на ул. Советской

Изменить размер текста: A A

5 марта в Щекино Тульской области произошло ДТП. Молодой человек 1992 года рождения сбил несовершеннолетнего пешехода. Авария произошла в 19:30 на ул. Советской.

По предварительной информации, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, водитель совершил наезд на 16-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал пешеход. Он получил различные травмы. После оказания медицинской помощи он был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU