Дежурные по Туле: 8 марта за порядком следит Александр Сивунов
Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в ЕДДС
Изменить размер текста:
8 марта за порядком в городе проследит заместитель начальника главного управления по благоустройству - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации Тулы по Зареченскому терокругу Александр Сивунов.
Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.
ИСТОЧНИК KP.RU