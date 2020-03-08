2020-03-06T12:21:42+03:00
Общество

Дежурные по Туле: 8 марта за порядком следит Александр Сивунов

Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в ЕДДС
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

8 марта за порядком в городе проследит заместитель начальника главного управления по благоустройству - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации Тулы по Зареченскому терокругу Александр Сивунов.

Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алексей Дюмин поздравил жительниц Тульской области с Международным женским днем
Дежурные по Туле: 8 марта за порядком следит Александр Сивунов
8 марта туляков приглашают на мастер-класс «Гравировка по стеклу»
Туляков приглашают на экскурсию «Предметный мир женщины в средние века»
Погода в Туле 8 марта: облачно и +11 градусов
В Тульской области по требованию прокуратуры сироту обеспечат жильем
С 1 апреля в Туле ограничат движение тяжеловесного транспорта
Житель Тулы украл деньги из коробки с пожертвованиями для животных
В Туле школьник сообщил о минировании центра образования
Тульским ветеранам вручили юбилейные медали
В Туле маленькая девочка потеряла сознание в магазине
7 марта в Туле за порядком проследит Дмитрий Городничев
Тульские судебные приставы отправили на родину семь нелегалов
Как тулякам правильно выбрать цветы к праздникам
В Туле появится «Дом вверх дном»
В Туле в на перекрестке улиц Марата и Чапаева появятся новые дорожные знаки
Тулячки завоевали 7 медалей в первенстве ЦФО по спортивной гимнастике
В Тульской области сирота получит жилье
В Тульской области иномарка сбила подростка
Тренера тульского «Арсенала» дисквалифицировали на три игры
Заброшенный детский сад в центре Тулы сносят