Дежурные по Туле: 8 марта за порядком следит Александр Сивунов

8 Март 2020 2020-03-06T12:21:42+03:00

Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в ЕДДС

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8 марта за порядком в городе проследит заместитель начальника главного управления по благоустройству - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации Тулы по Зареченскому терокругу Александр Сивунов.

Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU