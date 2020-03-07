С 1 апреля в Туле ограничат движение тяжеловесного транспорта

7 Март 2020 2020-03-06T12:07:53+03:00

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В апреле в Туле ограничат движение тяжеловесного транспорта для предохранения дорог от разрушений в весенний период. Нововведения вступят в силу с 1 апреля, снять ограничения должны 30 апреля.

Допустимые нагрузки на оси большегрузов для проезда по автодорогам общего пользования местного значения с твердым покрытием на территории города будут ограничены значением - 4 т/ось.

Транспорт с превышением осевых нагрузок сможет проезжать только при наличии специального разрешения и при условии возмещения вреда дорожному покрытию и оплаты госпошлины. Заявление о предоставлении услуги можно подать через госуслуги или по адресу: ул. Оборонная, д. 27, тел. 30-72-26.

На въездах в МО г. Тула установят дорожные знаки «Ограничение нагрузки на ось 4 т» на участках: трасса М2 при подходе к Туле, КТМР-132 (Веневское и Калужское шоссе), Новомосковское шоссе, Епифанское шоссе, Одоевское шоссе, Алексинское шоссе и др. Будут работать посты весогабаритного контроля.

Транспорт, превышающий допустимую осевую нагрузку, имеет право проезда по дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU