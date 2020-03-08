Туляков приглашают на экскурсию «Предметный мир женщины в средние века»

8 Март 2020 2020-03-06T12:09:08+03:00

Благодаря антропологическим реконструкциям, можно лицом к лицу встретиться с жительницей Куликова поля кануна Куликовской битвы

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8 марта в 12:00 состоится тематическая экскурсия «Предметный мир женщины в средние века» в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом.

Какую роль играла женщина в средневековом обществе? Что входило в её обязанности? Как она воспитывала детей? Чем кормила семью? Узнать это и многое другое можно на тематической экскурсии.

Все ответы – в экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». В музейных витринах – подлинные археологические находки и научные реконструкции, рассказывающие о быте и культуре наших предков. Благодаря антропологическим реконструкциям, можно лицом к лицу встретиться с жительницей Куликова поля кануна Куликовской битвы.

Возрастные рекомендации – 5+.

Предварительная запись по телефону: +7 (48743) 4-36-01, +7 906 534 35 73.

ИСТОЧНИК KP.RU