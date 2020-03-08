Туляков приглашают на экскурсию «Предметный мир женщины в средние века»
8 марта в 12:00 состоится тематическая экскурсия «Предметный мир женщины в средние века» в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом.
Какую роль играла женщина в средневековом обществе? Что входило в её обязанности? Как она воспитывала детей? Чем кормила семью? Узнать это и многое другое можно на тематической экскурсии.
Все ответы – в экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». В музейных витринах – подлинные археологические находки и научные реконструкции, рассказывающие о быте и культуре наших предков. Благодаря антропологическим реконструкциям, можно лицом к лицу встретиться с жительницей Куликова поля кануна Куликовской битвы.
Возрастные рекомендации – 5+.
Предварительная запись по телефону: +7 (48743) 4-36-01, +7 906 534 35 73.
ИСТОЧНИК KP.RU