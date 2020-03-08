8 марта туляков приглашают на мастер-класс «Гравировка по стеклу»

8 Март 2020 2020-03-06T12:00:05+03:00

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8 марта в 14:00 состоится мастер-класс «Гравировка по стеклу». Сотрудники музея "Куликово поле" предлагают придумать и выгравировать на бокале свой неповторимый рисунок или узор. Такой сувенир для дома станет памятным, а подарок родным и друзьям – исключительным. Работу участники заберут домой.

Где: Мемориал на Красном холме. Возрастные рекомендации - 10+.

Предварительная запись по телефону: +7 (48743) 3-12-44, e-mail: krholm@kulpole.ru .

ИСТОЧНИК KP.RU