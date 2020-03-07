В Тульской области по требованию прокуратуры сироту обеспечат жильем
В Суворовском районе Тульской области прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы. Заявительница сообщила, что ее жилищные права нарушаются. Девушка имеет статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и имеет право на внеочередное предоставление жилого помещения из жилищного фонда по договору социального найма. Однако до сих пор жилье ей предоставлено не было.
С целью защиты прав сироты прокурор обратился в суд с иском об обязании министерства труда и социальной защиты Тульской области предоставить заявительнице вне очереди благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда Тульской области по договору найма.
Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, сироте должны предоставить жилье.
ИСТОЧНИК KP.RU