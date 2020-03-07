2020-03-06T11:46:34+03:00
Общество

В Тульской области по требованию прокуратуры сироту обеспечат жильем

Ранее заявительница сообщила о нарушении ее жилищных прав
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Суворовском районе Тульской области прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы. Заявительница сообщила, что ее жилищные права нарушаются. Девушка имеет статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и имеет право на внеочередное предоставление жилого помещения из жилищного фонда по договору социального найма. Однако до сих пор жилье ей предоставлено не было.

С целью защиты прав сироты прокурор обратился в суд с иском об обязании министерства труда и социальной защиты Тульской области предоставить заявительнице вне очереди благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда Тульской области по договору найма.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, сироте должны предоставить жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области по требованию прокуратуры сироту обеспечат жильем
С 1 апреля в Туле ограничат движение тяжеловесного транспорта
Житель Тулы украл деньги из коробки с пожертвованиями для животных
В Туле школьник сообщил о минировании центра образования
Тульским ветеранам вручили юбилейные медали
В Туле маленькая девочка потеряла сознание в магазине
7 марта в Туле за порядком проследит Дмитрий Городничев
Тульские судебные приставы отправили на родину семь нелегалов
Как тулякам правильно выбрать цветы к праздникам
В Туле появится «Дом вверх дном»
В Туле в на перекрестке улиц Марата и Чапаева появятся новые дорожные знаки
Тулячки завоевали 7 медалей в первенстве ЦФО по спортивной гимнастике
В Тульской области сирота получит жилье
В Тульской области иномарка сбила подростка
Тренера тульского «Арсенала» дисквалифицировали на три игры
Заброшенный детский сад в центре Тулы сносят