Тренера тульского «Арсенала» дисквалифицировали на три игры
Также Игоря Семшова оштрафовали на 200 тысяч рублей
Тренера тульского «Арсенала» дисквалифицировали на три игрыФото: материалы пресс-служб
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Наказание вынесено за пререкания с арбитром и ненормативную лексику во время последнего матча с «Сочи», за что был удален с игры уже на 15-й минуте первого тайма.
Поскольку это уже не первый случай такого поведения за последний год со стороны Семшова, дисциплинарные меры особенно жестки.
ИСТОЧНИК KP.RU