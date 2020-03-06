Тренера тульского «Арсенала» дисквалифицировали на три игры

6 Март 2020 2020-03-06T11:21:37+03:00

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Наказание вынесено за пререкания с арбитром и ненормативную лексику во время последнего матча с «Сочи», за что был удален с игры уже на 15-й минуте первого тайма.

Поскольку это уже не первый случай такого поведения за последний год со стороны Семшова, дисциплинарные меры особенно жестки.

ИСТОЧНИК KP.RU