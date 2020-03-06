Заброшенный детский сад в центре Тулы сносят
Накануне начался демонтаж аварийного здания
Заброшенный детский сад в центре Тулы сносятФото: материалы пресс-служб
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Детский сад во дворах по адресу проспект Ленина, 58-б был несколько лет назад признан аварийным. С тех пор простаивал за глухим забором, продолжая разрушаться.
Наконец, 5 марта экскаваторы добрались и до него. Задействовано пять единиц техники. Демонтаж здания проводится за государственный счет.
По имеющейся информации, на данном месте будет возведен новый детский сад.
ИСТОЧНИК KP.RU