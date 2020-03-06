Заброшенный детский сад в центре Тулы сносят

6 Март 2020 2020-03-06T11:05:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Детский сад во дворах по адресу проспект Ленина, 58-б был несколько лет назад признан аварийным. С тех пор простаивал за глухим забором, продолжая разрушаться.

Наконец, 5 марта экскаваторы добрались и до него. Задействовано пять единиц техники. Демонтаж здания проводится за государственный счет.

По имеющейся информации, на данном месте будет возведен новый детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU