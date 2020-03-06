Следком проводит проверку по факту утопления мужчины в Тульской области
Тело рыбака было найдено 4 марта 2020 года
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4 марта 2020 года в Новомосковске Тульской области на Шатском водохранилище было найдено тело 38-летнего мужчины. Следственными органами Следственного комитета России по Тульской области проводится доследственная проверка по данному факту.
По предварительным данным, мужчина занимался ловлей рыбы, толщина льда не выдержала вес рыбака, и он оказался под водой.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU