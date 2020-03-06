6 Март 2020 2020-03-06T10:00:41+03:00

Комитет по спорту перешел в ведение Сергея Егорова

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В правительстве Тульской области произошли структурные изменения. Теперь непосредственно координирует и контролирует деятельность комитета Тульской области по спорту заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров. Ранее его курировала заместитель председателя регионального правительства Ольга Гремякова.

Отметим, что сейчас у комитета отсутствует председатель. Его обязанности исполняет Александр Россихин.

ИСТОЧНИК KP.RU