В правительстве Тульской области произошли структурные изменения
Комитет по спорту перешел в ведение Сергея Егорова
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В правительстве Тульской области произошли структурные изменения. Теперь непосредственно координирует и контролирует деятельность комитета Тульской области по спорту заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров. Ранее его курировала заместитель председателя регионального правительства Ольга Гремякова.
Отметим, что сейчас у комитета отсутствует председатель. Его обязанности исполняет Александр Россихин.
ИСТОЧНИК KP.RU