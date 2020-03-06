За сутки в Тульской области произошло 5 пожаров

6 Март 2020 2020-03-06T09:58:50+03:00

Три из них произошло в жилых домах

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На пульт диспетчера МЧС поступили сигналы о 3-х возгораниях в жилых частных домах и 2-х техногенных пожарах в постройках.

Так, пожарными были приняты меры по тушению возгорания в частном доме в д. Ямны Тульской области, в домах, расположенных по адресу: Плавский район, д. Юсупово, ул. Молодежная, г. Тула, п. Новомедвенский, ул. Володарского. Также были ликвидированы пожары в гараже, расположенном по адресу: г. Богородицк, 2-ой Магистральный проезд и в бесхозном строении в Киреевском районе, д. Шувайка.

ИСТОЧНИК KP.RU