2020-03-06T09:58:50+03:00
Происшествия

За сутки в Тульской области произошло 5 пожаров

Три из них произошло в жилых домах
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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На пульт диспетчера МЧС поступили сигналы о 3-х возгораниях в жилых частных домах и 2-х техногенных пожарах в постройках.

Так, пожарными были приняты меры по тушению возгорания в частном доме в д. Ямны Тульской области, в домах, расположенных по адресу: Плавский район, д. Юсупово, ул. Молодежная, г. Тула, п. Новомедвенский, ул. Володарского. Также были ликвидированы пожары в гараже, расположенном по адресу: г. Богородицк, 2-ой Магистральный проезд и в бесхозном строении в Киреевском районе, д. Шувайка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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