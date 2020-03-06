За сутки в Тульской области произошло 5 пожаров
Три из них произошло в жилых домах
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
На пульт диспетчера МЧС поступили сигналы о 3-х возгораниях в жилых частных домах и 2-х техногенных пожарах в постройках.
Так, пожарными были приняты меры по тушению возгорания в частном доме в д. Ямны Тульской области, в домах, расположенных по адресу: Плавский район, д. Юсупово, ул. Молодежная, г. Тула, п. Новомедвенский, ул. Володарского. Также были ликвидированы пожары в гараже, расположенном по адресу: г. Богородицк, 2-ой Магистральный проезд и в бесхозном строении в Киреевском районе, д. Шувайка.
ИСТОЧНИК KP.RU