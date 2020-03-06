Чемпионат России для тульских торболистов завершился без медалей
И женская и мужская сборные Тульской области не вошли в число призеров
Чемпионат России для тульских торболистов завершился без медалейФото: соцсети
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На чемпионате, прошедшем в Раменском, мужская команда заняла четвертое место. Подопечные Олега Белошенко с переменным успехом сыграли с «Краснодаром» - 3:5, 4:3 и с «Мособластью-1» - 4:2, 2:3, дважды выиграли у «Мособласти-2» — 6:5, 6:3 и дважды уступили «Новосибирску» — 5:11, 6:8.
Женская команда Тульской области финишировала пятой.
ИСТОЧНИК KP.RU