Чемпионат России для тульских торболистов завершился без медалей

6 Март 2020 2020-03-06T09:55:43+03:00

И женская и мужская сборные Тульской области не вошли в число призеров

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На чемпионате, прошедшем в Раменском, мужская команда заняла четвертое место. Подопечные Олега Белошенко с переменным успехом сыграли с «Краснодаром» - 3:5, 4:3 и с «Мособластью-1» - 4:2, 2:3, дважды выиграли у «Мособласти-2» — 6:5, 6:3 и дважды уступили «Новосибирску» — 5:11, 6:8.

Женская команда Тульской области финишировала пятой.

ИСТОЧНИК KP.RU