Во время футбольных матчей в центре Тулы ограничат движение транспорта

6 Март 2020 2020-03-06T09:41:15+03:00

Изменить размер текста: A A

14 и 21 марта в центре Тулы ограничат движение. Ограничение будет ведено в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения футбольных матчей на Центральном стадионе города.

Так, на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина 14.03.2020 с 00:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортв. С 8:00 до 22:00 на этих же участках будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU