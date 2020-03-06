При пожаре в тульской деревне Ямны спасли человека
Причина возгорания устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
5 марта в д. Ямны загорелся частный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 09:11.
К месту происшествия выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 10 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем у далось справиться через 5 минут.
Пожарные спасли 1 человека.
В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU