При пожаре в тульской деревне Ямны спасли человека

6 Март 2020 2020-03-06T09:37:25+03:00

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5 марта в д. Ямны загорелся частный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 09:11.

К месту происшествия выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 10 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем у далось справиться через 5 минут.

Пожарные спасли 1 человека.

В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU