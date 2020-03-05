В Тульской области на неплательщика алиментов завели уголовное дело

5 Март 2020 2020-03-05T18:05:19+03:00

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В Арсеньевском районе Тульской области местный житель неоднократно уклонялся от выплаты алиментов на двух своих несовершеннолетних детей.

Местный житель был обязан ежемесячно уплачивать 1/3 части своего дохода на содержание детей. При этом, являясь дееспособным, мужчина не погашал задолженность, в центр занятости населения с целью трудоустройства не обращался. Общая сумма задолженности по алиментам составила 199 тыс. рублей.

Прокурором района были направлены материалы в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По результатам рассмотрения в отношении неплательщика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно».

Ход расследования уголовного дела стоит на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU