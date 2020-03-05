В Туле на Красноармейском проспекте для водителей появятся левоповоротные стрелки

5 Март 2020 2020-03-05T17:49:33+03:00

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На Красноармейском проспекте установят левоповоротные стрелки на дополнительных секциях светофора. Такая мера обусловлена повышенной концентрацией ДТП на отдельных участках улицы. Для обеспечения безопасности дорожного движения администрацией города совместно с ОГИБДД УМВД России по г. Туле было принято решение об установке на перекрестках дополнительных секций светофора.

Так, левоповоротные стрелки появятся на пересечении Красноармейского пр-та и ул. Лейтейзена, Красноармейского пр-та и ул. Фрунзе, Красноармейского пр-та и ул. Д. Ульянова. Дополнительные секции выделены в отдельную фазу светофорного регулирования с длительностью режима работы 10 секунд.

Теперь водители смогут поворачивать налево в соответствии с предписаниями дополнительной сфетофорной секции, благодаря чему количество ДТП должно сократиться.

ИСТОЧНИК KP.RU