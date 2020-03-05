В Туле на Красноармейском проспекте для водителей появятся левоповоротные стрелки
На Красноармейском проспекте установят левоповоротные стрелки на дополнительных секциях светофора. Такая мера обусловлена повышенной концентрацией ДТП на отдельных участках улицы. Для обеспечения безопасности дорожного движения администрацией города совместно с ОГИБДД УМВД России по г. Туле было принято решение об установке на перекрестках дополнительных секций светофора.
Так, левоповоротные стрелки появятся на пересечении Красноармейского пр-та и ул. Лейтейзена, Красноармейского пр-та и ул. Фрунзе, Красноармейского пр-та и ул. Д. Ульянова. Дополнительные секции выделены в отдельную фазу светофорного регулирования с длительностью режима работы 10 секунд.
Теперь водители смогут поворачивать налево в соответствии с предписаниями дополнительной сфетофорной секции, благодаря чему количество ДТП должно сократиться.
ИСТОЧНИК KP.RU