Детям из Тульской области, которых покусали крысы, предоставят временное жилье

5 Март 2020 2020-03-05T16:56:59+03:00

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Семья Полины Захаровой в марте переедет в квартиру со всеми удобствами. Это произойдет после проведения ремонтных работ косметического характера. Работы проводятся силами администрации МО Узловский район. Ремонт планируется завершить до 20 марта.

Пока мать детей живет у знакомых. Дети по ее просьбе Захаровой помещены в ГУ ТО Комплексный центр социального обслуживания населения № 6. От предложенного временного жилого помещения в доме по улице Заводская женщина отказалось.

Напомним, ранее стало известно, что в поселке Дубовка Узловского района двое детей были госпитализированы после того, как их покусали крысы в доме, где они проживают. Дом находится в аварийном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU