2020-03-05T16:27:16+03:00
Происшествия

В Тульской области легковушка въехала в автобус: один погиб, двое пострадали

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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5 марта в 11.45 в поселка Дубовка Узловского района произошло ДТП. 47-летний мужчина на автомобиле "ВАЗ 2115" столкнулся с припаркованным автобусом "ПАЗ".

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали пассажиры "ВАЗа", 38-летний и 62-летний мужчины. Водитель автомобиля скончался от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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