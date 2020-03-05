В Тульской области легковушка въехала в автобус: один погиб, двое пострадали
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением
Фото: УМВД России по Тульской области
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5 марта в 11.45 в поселка Дубовка Узловского района произошло ДТП. 47-летний мужчина на автомобиле "ВАЗ 2115" столкнулся с припаркованным автобусом "ПАЗ".
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением.
В результате ДТП пострадали пассажиры "ВАЗа", 38-летний и 62-летний мужчины. Водитель автомобиля скончался от полученных травм.
ИСТОЧНИК KP.RU