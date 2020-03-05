Тулякам представили женские портреты кисти Люси Вороновой

5 Март 2020 2020-03-05T16:12:10+03:00

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4 марта в Выставочном зале Тулы открылась экспозиция «Красавицы. Диалог». Она включает 33 женских портрета, выполненных с натуры. Автор - Люся Воронова.

Работы представляют собой так называемое наивное искусство, когда художник стремится не к реалистичности изображения, а к передаче настроения. Картины написаны в период с 2007 по 2010 год.

Все они из частного собрания московского коллекционера Александра Воронина. Одну из них под названием «Бархат» Александр Юрьевич подарил ТМИИ на 100-летие.

Выставка работает до 29 марта 2020 г. Возрастная категория: 18+

ИСТОЧНИК KP.RU