Тулякам представили женские портреты кисти Люси Вороновой
Работы представляют собой наивное искусство
Фото: ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»
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4 марта в Выставочном зале Тулы открылась экспозиция «Красавицы. Диалог». Она включает 33 женских портрета, выполненных с натуры. Автор - Люся Воронова.
Работы представляют собой так называемое наивное искусство, когда художник стремится не к реалистичности изображения, а к передаче настроения. Картины написаны в период с 2007 по 2010 год.
Все они из частного собрания московского коллекционера Александра Воронина. Одну из них под названием «Бархат» Александр Юрьевич подарил ТМИИ на 100-летие.
Выставка работает до 29 марта 2020 г. Возрастная категория: 18+
ИСТОЧНИК KP.RU