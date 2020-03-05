5 Март 2020 2020-03-05T13:10:22+03:00

Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ и расширил членство в Национальной финансовой ассоциации Фото: материалы пресс-служб

Также УРАЛСИБ расширил свое членство в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) в сфере профессиональной деятельности по инвестиционному консультированию

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Сотрудничество с Национальной финансовой ассоциацией и вступление в Единый реестр инвестиционных советников позволяет Банку осуществлять деятельность по индивидуальному инвестиционному консультированию. В рамках данной услуги клиенты Банка имеют возможность получить персональные рекомендации о вложениях в финансовые инструменты в соответствии со своими долгосрочными инвестиционными целями.

Условия предоставления услуги инвестиционного консультирования закреплены в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ, который определяет правовые основы деятельности участников рынка ценных бумаг и устанавливает гарантии равной защиты их прав, интересов и имущества.

Получить подробную информацию можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

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ИСТОЧНИК KP.RU