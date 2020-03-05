В Тульской области водитель "Лады" уснул за рулем и въехал в большегруз
Молодой человек и его пассажир госпитализированы
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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4 марта в 8.20 на 228 км дороги М-4 «Дон» Киреевского района. 25-летний молодой человек на автомобиле «Lada Priora» столкнулся с автомобилем «Mercedes Benz» с полуприцепом под управлением 58-летнего мужчины.
По предварительной информации, первый водитель уснул за рулем. В результате ДТП молодой человек и его пассажир, 20-летний парень, госпитализированы с различными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU