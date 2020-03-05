2020-03-05T11:43:19+03:00
Спорт

Баскетболисты тульского «Арсенала» - чемпионы Евразийской лиги

В финальной игре БК «Арсенал» одержал победу над «Барсами» из Казахстана
Игорь КОПЫТОВ
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Баскетболисты тульского «Арсенала» - чемпионы Евразийской лигиБаскетболисты тульского «Арсенала» - чемпионы Евразийской лигиФото: соцсети
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Взять верх над соперником оружейникам удалось в непростом противостоянии. Матч с этой командой для туляков был совершенно непредсказуем, поскольку по ходу сезона «Арсенал» ни разу не сыграл с вице-чемпионом Казахстана в оптимальном составе.

Первая четверть игры закончилась ничей — 19:19, во второй туляки смогли организовать комфортный задел в 16 очков — 27:11, равно как удалось удержать преимущество и в третьей — 27:24, хотя, под конец наши парни расслабились — 16:24. И все же итоговый счет игры в пользу «Арсенала» – 89:78.

Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Евгений Маринин, набравший 21 очко. Он же получил приз как самый ценный игрок турнира, а Артем Попов был назван лучшим центровым.

Отметим, что БК «Арсенал» стал чемпионом Евразийской лиги впервые. Серебро — у клуба «Барсы Атырау», бронза — у могилевского «Борисфена».

Уже 8 и 9 марта болельщики смогут лично поздравить наших парней с победой во время матчей против чебоксарских «Ястребов» на домашней площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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